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Украина побила исторический медовый рекорд

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Медовый экспорт из Украины обновил исторический рекорд. Главная причина - неурожай в Европейском союзе.

Чаще всего украинский мёд покупают в Европе. По итогам одиннадцати месяцев текущего года украинские экспортёры побили абсолютный рекорд по экспорту меда. В этом году сладкой продукции продали 69,84 тысяч тонн на 117,5 миллионов долларов. Ранее рекорд фиксировали три года назад. В 2017 за границу продали 67,8 тысяч тонн на 133,9 миллионов долларов. Информацией об этом рекорде поделилась консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка, информирует enovosty.com/news.

Традиционно, высоким спросом украинский мёд пользуется в европейских странах. Больше всего закупили в Польше (25%). В тройке лидеров по закупке украинской продукции отказались также Германия (20%) и Бельгия (11%). Кроме того, украинский мёд импортировали Соединенные Штаты Америки и Турция. Главная причина резкого роста экспорта мёда в 2020 году — неурожай в европейских странах, связанный с непростыми погодными условиями.

Украина побила исторический медовый рекорд

Кроме того, Украине удалось потеснить с рынка китайских конкурентов. Так, ранее Анна Бурка сообщала о том, что нища страна, серьезно нарастив экспорт меда в ЕС, сумела потеснить с лидерской позиции Китай.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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