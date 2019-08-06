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Олег Пендзин рассказал о перспективах открытия рынка земли в Украине

Главная » Последние новости » Новости рынков » Олег Пендзин рассказал о перспективах открытия рынка земли в Украине
 
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В Офисе президента Украины сообщили, что законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года.

С вопросом относительно актуальности принятия законов в этом году и их влияния на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что Украине рано или поздно необходимо будет решать вопрос относительно рынка земли

«Я думаю, что сейчас это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Более того, на сегодняшний момент есть два решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно отсутствия рынка земли и моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые обязывают Украину открыть этот рынок. То есть рано или поздно нам это сделать все равно придется. Поэтому в действительности вопрос состоит не в том, открывать или не открывать рынок земли, а вопрос в том, когда, как и через какие механизмы это делать.

У нас на сегодняшний момент действует мораторий. Этот мораторий заканчивает свое действие первого января 2020 года. Поэтому нынешнему составу Верхового Совета, который был только избран, необходимо либо продлевать мораторий, либо вводить рынок земли. Судя по тем заявлениям, которые мы слышали, они собираются запускать рынок земли, а мораторий не продлевать.

Необходимо сказать, что нас настоятельно к открытию рынка земли подталкивают наши кредиторы. И Международный Валютный Фонд, и Мировой банк, и европейские структуры активно подталкивают Украину к тому, чтобы был окончательно снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Скорее всего, норма об открытии рынка земли будет в меморандуме, который будет подписан между Украиной и Международным Валютным Фондом, миссия которого собирается приехать в сентябре месяце, как только будет создано новое правительство.

Какие есть подводные камни у этого процесса? Первый большой подводный камень этого процесса заключается в неоднозначном восприятии этого открытия населением Украины. По статистическим данным на сегодняшний момент как минимум 35% населения Украины считает открытие рынка земли преждевременным. С другой стороны, есть достаточно большое количество людей, которые считают, что этот рынок должен быть открыт обязательно.

Однако в открытии рынка земель есть два очень серьезных вопроса, которые должны быть решены перед тем, как этот рынок будет открыт и снят мораторий на продажу земли. Первый вопрос — это квалификационные требования к покупателю. И второй вопрос — это объем земельного участка, который может быть сконцентрирован в одних руках», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 86

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