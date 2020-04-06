Мировые фондовые индексы начали расти

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Мировые фондовые индексы начали расти на фоне позитивных новостей о снижении темпов распространения COVID-19

Мировые фондовые индексы в понедельник, 6 апреля, начали расти на фоне новостей о снижении смертности и темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Лондонский FTSE вырос на 2%, индексы в Париже и Милане увеличились на 3%, а немецкий DAX поднялся более чем на 4%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 93,87 или 3,78% и составил 2 576,62

Фьючерс на Dow Jones 30 увеличился на 796,5 или 3,80% и составил 21 753,5

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Японский Nikkei увеличился на 4,24%, южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 3,85%. а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,18%.

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