Европе нужен план Маршалла, чтобы выжить, — председатель Еврокомиссии

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Сейчас Европе нужны миллиардные инвестиционные вливания, чтобы пережить нынешний кризис и избежать коллапса в будущем, убеждена Председатель Еврокомиссии Урсула фон Ляйен.

Она убеждена, что Европа быстро оправится от последствий пандемии и экономического кризиса, который был спровоцирован COVID-19, но здесь важно выработать так называемы план Маршала, корый позволит дополнительно инвестировать миллиарды долларов в бюджет Евросоюза, чтобы удержаться на плаву. , информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день, именно Европа оказалась в эпицентре эпидемии и ежедневно несет миллиардные убытки. Так, на нынешнем этапе, в странах Европы официально подтверждено более 627 тысяч случае заражения, погибли более 46 тысяч человек. И эти цифры постоянно растут.

Напомним, план Маршала был принят в 1948 году и предполагал помощь США европейской экономике, разрушенной в ходе Второй Мировой Войны. Именно госсекретарь Джордж Маршал инвестировал в европейскую экономику миллиарды долларов, что способствовало ее быстрому восстановлению.

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