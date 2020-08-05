Мировые цены на нефть начали расти, — Reuters

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Мировые цены на нефть начали расти на фоне новостей о сокращении запасов нефти

Мировые цены на нефть выросли до рекордного уровня с начала марта на фоне уменьшения запасов нефти в США. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

На рынке ожидают, что рост числа случаев заражения коронавирусом приведет к снижению спроса на нефть и замедлению роста цен. Стоимость фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 1,48 долл (3,33%) до 45,91 долл за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 1,48 долл (3,55%) до 43,18 долл за баррель.

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Ранее сообщалось, что в Американском институте нефти сообщили, что запасы сырой нефти в США за неделю уменьшились на 8,6 млн баррелей