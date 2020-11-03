Европейские фондовые индексы начали стремительно расти, — Reuters

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Европейские фондовые индексы начали стремительно расти на фоне снижения опасений распространения заболеваемости COVID-19

Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения опасений распространения заболеваемости COVID-19 и ожиданий результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Австрийский ATX вырос на 1,87% и составил 2123,01. Немецкий DAX увеличился на 1,65% и достиг 11979,50. Голландский AEX увеличился на 1,12% и достиг 550,0.

Французский САС 40 поднялся на 1,60% и составил 4766,05. Швейцарский SMI вырос на 0,71% и достиг 9882,50.

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Ранее сообщалось, что добыча нефти стран ОПЕК растет. Страны ОПЕК в октябре добывали в среднем 24,59 млн баррелей в сутки, что на 210 тыс баррелей в сутки больше, чем в сентябре.