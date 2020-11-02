Добыча нефти стран ОПЕК растет, — Reuters

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Добыча нефти стран, входящих в ОПЕК, растет

Добыча нефти стран ОПЕК растет четвертый месяц подряд. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, состоящая из 13 членов, в октябре добывала в среднем 24,59 млн баррелей в сутки, что на 210 тыс баррелей в сутки больше, чем в сентябре.

Увеличение предложения ОПЕК и новый удар по спросу из-за роста числа случаев COVID-19 оказали давление на цены на нефть, которые упали на 8% в октябре до почти 37 долл за баррель. По словам некоторых аналитиков, это заставляет ОПЕК и союзников, известных как ОПЕК+, отложить запланированное в январе 2021 года увеличение производства.

Страны ОПЕК+ в мае сократили добычу нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии COVUD-19.

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