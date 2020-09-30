Вторичка в Киеве. Где сейчас можно купить самые дешевые и дорогие квартиры

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Стоимость квартир на вторичном рынке в Киеве стартует от 35 тысяч долларов

Стоимость однокомнатной квартиры в столице начинается от 35 тысяч долларов в Деснянском и Святошинском районах и может доходить до 108 тысяч долларов в Печерском районе. За последний год больше всего выросли цены на квартиры в Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах, информирует enovosty.com/news.

Выгоднее всего приобрести недвижимость в этом году было в Святошинском и Деснянском районах. Там средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляла 35 тысяч долларов. А вот на Соломенке прайсы на рынке практически не менялись. Там цена выросла примерно на два процента и сейчас в среднем однокомнатная квартира обойдется в 39 тысяч долларов. Единственный район, в котором цена, наоборот, снизилась, — Шевченковский.

Однокомнатные квартирына Подоле обходятся куда дороже. Здесь цена стартует от 46 500 долларов, стоимость увеличилась на 16 процентов. Самым дорогим районом столицы, традиционно, остаётся Печерский. Желающим обзавестись элитной недвижимостью нужно отложить сумму от 108 тысяч долларов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что цены на недвижимость в Киеве увеличатся уже этой осенью.

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