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Низкие тарифы на услуги хранения газа делают украинский маршрут наиболее дешевым в Европе, — Максим Белявский

Главная » Последние новости » Новости рынков » Низкие тарифы на услуги хранения газа делают украинский маршрут наиболее дешевым в Европе, - Максим Белявский
 
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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода «Северный поток-2» его эксплуатация в заявленный российской стороной срок — 1 января 2020 года, — не начнется

С вопросом о влиянии строительства «Северного потока-2» на состояние газотранспортной отрасли и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский отмечает, что каждый день на дне Балтийского моря прокладываются стальные трубы, а «Северный поток — 2» медленно подходит к датскому острову Борнхольм.

«Политические страсти, бушующие вокруг российского газопровода «Северный поток — 2», не утихают. Каждый день на дно Балтийского моря прокладываются стальные трубы, а «Северный поток — 2» медленно подходит к датскому острову Борнхольм.

На сегодняшний день существует два варианта будущего пролегания газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Ранее альтернатива двум начальным вариантов не рассматривалась из-за спора о морских границах между Данией и Польшей. Однако ожидается, что в ближайшие месяцы страны урегулируют этот спор, разграничив ответственность за морское дно. На сегодняшний день датское правительство определяется со своей официальной позицией и попросило у оператора проекта дополнительную информацию о влиянии газопровода на экологию.

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Вполне вероятно, что Дания после изучения экологической информации предоставит запрос к операторам проекта «Северный поток-2» о подготовке третьего варианта маршрута пролегания в водах Дании. Это повлечет за собой новые задержки. Дания давно опирается строительству газопровода, за которым стоит российская государственная компания Газпром. На сегодняшний день такое сопротивление уже вылилось в простой и непредвиденные расходы российской стороны в 750 000 000 крон», — говорит эксперт.

Относительно преимуществ украинской газотранспортной системы, то Максим Белявский отмечает, что за последние двадцать лет выросла неравномерность суточного потребления российского газа в Европе

«Такая тенденция сохранится и в будущем. Покрывать пиковые потребности европейских потребителей способен только украинский маршрут. Выгодное расположение и технологические возможности подземных хранилищ газа позволяют оперативно реагировать на потребности потребителей (минимум три-четыре часа).

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Низкие тарифы на услуги хранения газа делают украинский маршрут дешевым инструментом балансировки потребности газа в Европе. Например, продолжительность транспортировки газа через Северный поток составляет минимум 72 часа, а функция быстрой реакции на изменение потребности европейских потребителей — отсутствует», — отмечает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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