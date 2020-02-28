В Украине значительно вырос экспорт зерна

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В Украине экспорт зерновых увеличился на 25%

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, в Украине экспорт зерновых увеличился на 8,22 млн.т и составил 40,65 млн.т, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что в текущем маркетинговом году Украина экспортировала зерновых на 25% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (32,43 млн т). В частности, украинские компании экспортировали 16,51 млн.т пшеницы, 4,02 млн.т ячменя, 19,63 млн.т кукурузы и 5 тыс.т ржи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев. Оператор аграрного сектора ПАО «Аграрный фонд» уменьшил процентную ставку по кредитам для сельхозпроизводителей с 25% до 17,5%.

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