В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

18.02.2020 г.
16:52Стоимость криптовалют стремительно растет
15:53В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
09:30Где в Украине получают меньше минималки
17.02.2020 г.
16:25В Украине хотят открыть рынок коммунальных услуг для частных инвесторов
12:26Юные кадры: Какие вакансии интересуют украинскую молодежь
12.02.2020 г.
10:45Работники из Украины переориентируются на другую страну
11.02.2020 г.
13:05От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
Все новости рынков

Аналитика

17.02.2020

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в "Нафтогазе" озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из ...
14.02.2020

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Минобороны Украины планирует эксперимент с призывом, в Мюнхене приняли план завершения войны в Донбассе, а в ВОЗ предупредили о том, что короновирус ...
14.02.2020

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
На этой неделе в команде Владимира Зеленского произошла самая резонансная отставка за все время его каденции. Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан, ...

Последние новости

18.02.2020 г.
17:53 США ввели санкции против российской нефтяной компании, - Associated Press
17:27 Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ
17:16 Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО)
16:52 Стоимость криптовалют стремительно растет
16:34 «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО)
16:24 Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%
16:12 «Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)
15:53 В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
15:22 Владимир Дебой рассказал о проблемных аспектах приватизации стратегически важных объектов
15:08 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020
14:59 ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
14:53 Рынок труда: Стало известно, как в Украине будут ловить и наказывать "рабовладельцев"
14:40 Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью
14:18 В Кремле поняли, что проиграли 4-ю мировую войну, - Пионтковский
14:00 Обострение на Донбассе как информационно-психологическая операция Кремля, - "Злой одессит"
14:00 Hyundai полностью раскрыла внешность нового хэтчбека i20
13:40 Samsung в Южной Корее будет самостоятельно доставлять свои смартфоны пользователям для тестирования
13:38 «Мы точно не знаем, как это началось и кто именно наступал»: Арахамия о боях на Донбассе (ВИДЕО)
13:20 Северная Корея планирует новые запуски баллистических ракет, - американский генерал
13:00 В Киеве в День Валентина родилось рекордное количество детей
12:42 «Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО)
12:22 Суд в Гааге обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. На очереди дело МН17
12:07 Война в Сирии: В РФ вдова снайпера, погибшего в Сирии, проиграла иск к Минобороны
11:29 «В глазах Путина - только война!»: Гончаренко о наступлении России на Донбассе (ВИДЕО)
10:58 Военный обозреватель рассказал, как Запад собирается защищаться от ракет Путина
10:29 Таможенникам могут поднять зарплату в два раза. Но есть те, кого уволят
10:26 МВФ приедет в Украину: озвучены цели визита
09:55 Охрана силовиков и сожженые отходы. Как готовятся встречать эвакуированных украинцев из Китая
09:30 Где в Украине получают меньше минималки
09:00 Альф в студии ICTV: Авакова и Ко в студии "Свободы слова" высмеяли украинцы
08:50 Накопительные пенсии в Украине: На что могут рассчитывать украинцы
08:39 На Донбассе идет непрерывный тяжелый бой
08:30 Война на Донбассе: Враг ударил по ВСУ из запрещенного оружия
07:50 Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых брендов электромобилей 2019 года
07:48 На Донбасс зайдут "переходные полицейские силы". Аваков раскрыл детали
07:30 Ирак и Иран договорились совместно расследовать убийство Касема Сулеймани
07:27 История настоящей дружбы: Голубь спасает щенка чихуахуа (ФОТО)
07:15 В КГГА рассказали, когда полноценно введут в действие единый электронный билет
17.02.2020 г.
23:00 СБУ пресекла деятельность межрегиональной наркогруппировки (ВИДЕО)
23:00 Впервые за 22 дня Ким Чен Ын появился на публике, чтобы почтить память своего отца
22:55 Сегодня международный день кота: эксперты составили список самых красивых пород (ФОТО)
22:40 Эксперт рассказал, зачем Путину нужна Арктика
22:20 Нацполиция задержала иностранца за вымогательство 20 000 долларов (ВИДЕО)
22:00 Секретная миссия: В Минздраве раскрыли план эвакуации украинцев из Уханя. Место карантина держится в секрете (ВИДЕО)
21:55 Россия направила спецагентов в Ирландию для повреждения трансатлантических кабелей – СМИ
21:22 Флот РФ теряет флагманы в бесконечных ремонтах, - Злой Одессит
21:18 Историческое фото: Лондонские денди слушают хиты Элвиса Пресли в звукоизолирующих кабинках, 1955 год (ФОТО)
20:47 Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки на проценты по кредитам
20:26 Мировые цены на нефть стабилизировались на фоне решения ОПЕК+
19:56 Великобритания потратит 1,6 миллиарда долларов на суперкомпьютер, который будет предсказывать погоду
19:42 Рынок земли: Иностранные банки смогут владеть украинской землей, - Николай Сольский (ВИДЕО)
19:24 Милованов планирует отдать госбольницы и университеты частным инвесторам
18:58 В Украине госдолг уменьшился до 44% ВВП
18:21 В Японии экономический рост падает из-за коронавируса, - Associated Press
18:06 «Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)
17:46 В Германии произошла стрельба во время комедийного шоу
17:26 В Украине банки начали снижать процентные ставки по кредитам
17:07 «Идём в никуда»: Вадим Рабинович о результатах работы Кабмина Гончарука (ВИДЕО)
16:54 Российские власти организовали убийство чеченского оппозиционера в Германии, - Bellingcat
16:25 В Украине хотят открыть рынок коммунальных услуг для частных инвесторов
Все новости »

В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
 
Печать Отправить на почту

 

 

ПАО «Аграрный фонд» уменьшил процентную ставку по кредитам для аграрных предприятий до 17,5%

Оператор аграрного сектора ПАО «Аграрный фонд» уменьшило процентную ставку по кредитам для сельхозпроизводителей с 25% до 17,5%, информирует enovosty.com/news.

И.о. главы правления ПАО «Аграрный фонд» Иван Барышев сообщил, что для удобства аграриев фонд уменьшил процентную ставку до 17,5%. Иван Барышев отметил, что ранее ставка составляла 22,5-25% без привязки к курсовым колебаниям и 15-18% с привязкой.

В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев

Теперь ставка без привязки к курсу составляет 17,5% и 8,8% с привязкой к курсовым колебаниям

Читайте: "Аграрный фонд" заявляет о попытках хищения сахара

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует снизить процентную ставку по кредитам для фермеров до менее 5%, чтобы с запуском рынка земли они смогли конкурировать с крупным бизнесом и участвовать в покупке земельных участков.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Все статьи


Читайте также

Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки на проценты по кредитам
 Отказы в регистрации земельного участка уйдут в прошлое: В Украине заработал новый онлайн-сервис
Европа заплатит Украине миллионы на возобновляемую энергетику
 Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для малого бизнеса
 В госпрограмму кредитования "вольют" миллиарды: Кому "светят" деньги?
Дешевым кредитам быть: что решило монобольшинство в Раде
 Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий

Армия

Самолет МИГ-29
Самоходная гаубица 152-мм 2С5 «Гиацинт-С»
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Бронетранспортер Fiat 6614 (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
КВИТАШВИЛИ
Геннадий
ЗУБКО
Владимир
ОМЕЛЯН
Владимирович
КУШНАРЁВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7467)

В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться (6852)

Чудесное спасение: домашний пес принес своим хозяевам крошечного медвежонка (ФОТО) (6449)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Продать землю



Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 