В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев

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ПАО «Аграрный фонд» уменьшил процентную ставку по кредитам для аграрных предприятий до 17,5%

Оператор аграрного сектора ПАО «Аграрный фонд» уменьшило процентную ставку по кредитам для сельхозпроизводителей с 25% до 17,5%, информирует enovosty.com/news.

И.о. главы правления ПАО «Аграрный фонд» Иван Барышев сообщил, что для удобства аграриев фонд уменьшил процентную ставку до 17,5%. Иван Барышев отметил, что ранее ставка составляла 22,5-25% без привязки к курсовым колебаниям и 15-18% с привязкой.

Теперь ставка без привязки к курсу составляет 17,5% и 8,8% с привязкой к курсовым колебаниям

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует снизить процентную ставку по кредитам для фермеров до менее 5%, чтобы с запуском рынка земли они смогли конкурировать с крупным бизнесом и участвовать в покупке земельных участков.