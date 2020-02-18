В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
ПАО «Аграрный фонд» уменьшил процентную ставку по кредитам для аграрных предприятий до 17,5%
Оператор аграрного сектора ПАО «Аграрный фонд» уменьшило процентную ставку по кредитам для сельхозпроизводителей с 25% до 17,5%, информирует enovosty.com/news.
И.о. главы правления ПАО «Аграрный фонд» Иван Барышев сообщил, что для удобства аграриев фонд уменьшил процентную ставку до 17,5%. Иван Барышев отметил, что ранее ставка составляла 22,5-25% без привязки к курсовым колебаниям и 15-18% с привязкой.
Теперь ставка без привязки к курсу составляет 17,5% и 8,8% с привязкой к курсовым колебаниям
Читайте: "Аграрный фонд" заявляет о попытках хищения сахара
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует снизить процентную ставку по кредитам для фермеров до менее 5%, чтобы с запуском рынка земли они смогли конкурировать с крупным бизнесом и участвовать в покупке земельных участков.