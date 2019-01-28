В Украине резко вырастут цены на лук

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В связи с дефицитом лука на украинском рынке прогнозируется существенное подорожание данного продукта

Украине грозит новый рост цен на лук. Негативная тенденция увеличения стоимости продукта обусловлена недостаточным объемом производства лука внутри страны и сокращением поставок из Казахстана , информирует enovosty.com/news.

Уменьшение объема поставок продукта из Казахстана обусловлено увеличением спроса со стороны других стран, таких как Македония, Сербия, Польша, Россия, Молдова и Румыния. В итоге, только за последнюю неделю в Казахстане реализационные цены на лук увеличились на 5-7%. На экспорт уходит не только отборный, но и мелкий лук, а казахские овощехранилища быстро пустеют.

С данными тенденциями столкнулись и украинские товаропроизводители, которые не торопятся реализовывать свою продукцию, а хотят весной продать гораздо дороже.

Несмотря на то, что и сегодня цены на лук увеличиваются, буквально, с каждым днем, а за последний год отпускная цена увеличилась в три раза до 17 грн/кг, в ближайшем будущем следует ожидать существенного подорожания продукта.

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