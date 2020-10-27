Пандемия и непогода: Чем украинцам грозит неурожай пшеницы

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Украине, несмотря на неурожай, не грозит дефицит хлеба

В этом году из-за аномальной погоды и пандемии коронавируса во всем мира наблюдается дефицит хлеба. Эксперты рынка спрогнозировали, что в этом году аграрии в Украине соберут на семь миллионов тонн меньше зерна, чем годом ранее. Главная причина — сильная засуха, малоснежная зима и сухие весна с летом, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, украинцам не стоит бояться голодного сезона, дефицит хлеба стране не грозит. А вот госбюджет не досчитается серьезных денег, которые должны были поступить от продажи зерна за границу. Уменьшение урожая пшеницы будет влиять на экспортный потенциал нашей страны, хотя отсутствие продаж за границу также не грозит аграриям. В целом же, украинцам нужно примерно 20 млн тонн зерна.

Учитывая изменения погоды, аграрии начинают придумывать различные способы защитить урожай от непогоды. Для этого, в частности, сейчас выводят различные, более стойкие сорта пшеницы. Если работа пройдёт успешно, то уже через пару лет урожаю в Украине не будет угрожать ни засуха, сильный мороз.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, как проходит сбор урожая 2020 в Украине.

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