Урожай 2020 в Украине: Озвучены актуальные цифры и лидеры

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По состоянию на 23 октября украинские сельхозпроизводители собрали 64,8 тонн основных культур с площади 20,6 млн га га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 48,8 млн тонн тонн с площади 12,7 млн га (83% к прогнозу)

Об этом на странице в facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий:, информирует enovosty.com/news.

«В разрезе культур собрано:

проса — 238,3 тыс. тонн с площади 146,9 тыс. га (98%);

гречихи — 96,2 тыс. тонн с площади 75,4 тыс. га (96%);

подсолнечника — 11,3 млн тонн с площади 5,7 млн га га (91%);

сои — 2 млн тонн с площади 1000000 га (75%);

кукурузы — 13,1 млн тонн с площади 2,8 млн га га (52%).

Сахарной свеклы накопано 2,8 млн га тонн на площади 69 тыс. Га (32%).

Так, за последнюю неделю наибольшие объемы урожая собраны в Черниговской (595,6 тыс. Тонн), Сумской (418,5 тыс. Тонн), Винницкой (311,8 тыс. Тонн), Черкасской (223,8 тыс. Тонн) областях .

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