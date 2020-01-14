Работодателей в Украине ждут новые штрафы

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Штрафы за нарушения для бизнеса резко увеличились. Теперь несоблюдение КЗоТ грозит большими финансовыми проблемами

С 2020 года в Украине резко выросли штрафы для работодателей. Наказывать копейкой будут за серьезные нарушения законодательства о труде. В Государственной фискальной службы (ГФС) Украины рассказали о том, о каких суммах идёт речь, информирует enovosty.com/news.

В частности, за допуск работника к труду без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при работе полный день и выплаты заработной платы без уплаты ЕСВ и налога нужно будет заплатить 41 690 гривен. Штраф в 14 169 гривен придётся заплатить, если работодатель задержит более чем на месяц заработную плату или другие выплаты. Накажут и в том случае, если деньги будут заплачены не в полной мере.

Кроме того, за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда грозит пеня в размере 47 230 гривен. 47 230 гривен — это штраф за несоблюдение гарантий и льгот людям, которые полагаются по закону о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной службе, о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Рекордный штраф в 472 300 гривен нужно будет заплатить тем, кто создавал препятствия во время проведения проверок по вопросам выявления нарушений закона о труде.

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Отметим, как ранее сообщали «Экономические Новости», украинцев в 2020 году ждут и другие важные перемены, связанные с трудовым кодексом. Он уже вызывает множество обсуждений и споров. В частности, украинцев пугает то, что уволить работника можно будет проще, чем это работает сейчас.