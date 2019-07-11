Можем остаться без картофеля и огурцов. Какие овощи порадуют украинцев?

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Аномальная погода в Украине может опустошить прилавки на овощных и фруктовых рынках

Украинцы поднимают волну паники, как в самый разгар сезона ценники на сезонные овощи и фрукты шокируют. За молодой картофель и прочие популярные среди украинцев овощи нужно отдавать более двадцати гривен за килограмм. Эксперты сообщают о том, что виной всему аномальные погодные условия в стране. Вначале урожай сжигала жара, далее — посадки были смыты сильнейшими ливнями. Вместе с тем, эксперты рекомендуют не отчаиваться и надеяться на то, что ситуация несколько изменится к осени. Тем не менее, на копеечные товары рассчитывать не приходится, информирует enovosty.com/news.

Кроме дефицитного картофеля, расстраивает украинцев и морковь со свеклой. За морковь сейчас правят от 18 гривен за килограмм, за свеклу — от 15. Любителей борща пока что радует исключительно капуста, так как урожай этого овоща порадовал украинское село. Цены с каждым днем падают: за неделю цена спустилась с 12 до 6 гривен за килограмм.

Еще один овощ, который в этом году по карману не каждому — огурец. Килограмм корнишонов, которые пригодны для закруток, обойдется не дешевле, чем в 25 гривен за килограмм. Конечно, примерно в три раза дешевле обойдутся большие тепличные огурцы.

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что в этом году в стране будет гораздо меньше яблок и косточковых фруктов. Причина также в сильных дождях и аномальной температуре. Кроме того, в Польше и других европейских странах ситуация сложилась не наилучшая, потому продукция из Украины может активно перетекать в эти страны по более привлекательной для аграриев цене.

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