Яблочный рай позади: В Украине резко сократится урожай

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Урожай яблок в Украине может сократиться на треть

Прошлый год был настоящим яблочным раем в Украине. Огромный урожай позволил украинцам покупать фрукт за бесценок, что не очень нравилось аграриям. В этом же году урожай может стать скромнее сразу на треть. Так, по прогнозам аграриев, в 2019 году получится собрать только 460 000 тонн яблок, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в стране будет меньше косточковых: по прогнозу этих фруктов будет меньше на пятнадцать процентов, чем в 2018 году. Причина резкого падения урожая в неблагоприятных погодних условиях, которые наблюдались в этом сезоне. Это сильные дожди весной и жара в июне. Резкие перепады температуры не могли не сказаться на урожае.

Отметим, в прошлом году украинские яблоки пользовались большой популярностью в других странах. Наша продукция переплюнула польскую, более дорогу. Хорошее качество яблок и невысокие цены сделали их желанными в Европе и на Востоке. Единственный минус — несоврешенная логистика, которая часто заставляла краснеть за продукцию.