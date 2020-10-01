Складские работники и водители: Кому в Украине не грозит безработица

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В последние месяцы в Украине стало больше безработных

Пандемия коронавируса, которая началась прошлой весной, перекроила рынок труда во всем мире. Украина — не исключение. Потому эксперты рынка труда советуют украинцам подстраивается под вызовы времени и внимательно следить за актуальными вакансиями, информирует enovosty.com/news.

Сейчас на украинском рынке труда наиболее востребованы продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, торговые представители и складские работники. Традиционно, на сайтах по поиску работы в лидерах профессии, связанные с продажами. Это примерно каждая пятая актуальная вакансия. Речь идёт также о сотрудниках рынка, магазинов и супермаркетов.

Кроме того, популярностью на рынке пользуются IT-специальности. Вот так выглядит ТОП-3 самых популряных айти-специальностей этого года:

Программист;

Системный архитектор;

Разработчики ПО;

Читайте: В Украине стало больше безработных

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как роботы вытесняют людей с рынка труда и о том, что нужно сделать, чтобы сохранить своё рабочее место.