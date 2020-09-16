ПостCovidный мир: Люди проиграли роботам битву за работу

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Из-за пандемии коронавируса, которая в 2020 году охватила мир, роботы навсегда вытеснили людей из некоторых профессий. Дальше - больше

Главными последствиями пандемии Covid-19 на экономику будут быстрая роботизация и автоматизация отраслей, более короткие цепочки поставок и снижение стоимости большинство товаров и услуг. Неделей ранее такое заявление сделала директор Европейского центробанка Кристин Лагард, добавив, что использование роботов и автоматизированных сервисов в ближайшие пару лет вырастут до 75%, информирует enovosty.com/news.

В свежей статье Bloomberg полностью согласны с таким прогнозом и заявили о том, что уже сегодня человечество проиграло битву за рабочие места. Будущее — за роботами. В исследовании Федерального резервного банка Филадельфии говорится о том, что чем дольше будет длиться рецессия, тем сильнее будет автоматизация и её последствия на рынках.

Согласно исследованию, рабочие места, которые наиболее подверженные риску замены машинами, включают клерков в гостиницах, водителей маршрутных такси, розничных продавцов, парковщиков, рабочих на бойнях и сборщиков пошлин (в частности, кассиров на платных дорогах). Кроме того, в центе риска те работы, которые невозможно выполнять дистанционно.

Эксперты полагают, что роботизация изменит рынок труда быстрее, чем это предполагалось ранее. И затронет этот процесс не только развитые страны. Именно потому специалисты советуют работникам проявлять гибкость и постоянно совершенствовать свои навыки. Работодателям же советуют вкладывать средства в обучение персонала, чтобы они соответствовали требованиям времени.

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