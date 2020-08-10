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Мировые цены на нефть продолжают расти

Главная » Последние новости » Новости рынков » Мировые цены на нефть продолжают расти
 
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Мировые цены на нефть продолжают расти после указов Трампа

Мировые цены на нефть растут на фоне подписания Дональдом Трампом указов по продлению мер для поддержки экономики, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по состоянию на 10 августа на 10.30 утра увеличилась на 0,38 долл (+0,86%) до 44,78 долл за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 10 августа на 10.30 утра выросла на 0,51 долл (+1,24%) до 41,73 долл за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали расти на фоне новостей о сокращении запасов нефти


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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