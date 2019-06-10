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В Украине существенно снизятся цены на овощи

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Алексей Дорошенко сообщил, что в конце лета Украину ожидает дефляция, то есть уменьшение общего уровня цен на товары.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко сообщил, что цены на овощи должны существенно снизится в конце лета, информирует enovosty.com/news.

В августе стоимость капусты и лука составит около 10-12 грн за килограмм, в то время как сейчас они стоят около 15 грн. Кроме того, известный эксперт подчеркнул, что в августе, скорее всего, Украину ожидает дефляция, то уменьшение общего уровня цен на товары. «…и поэтому мы будем покупать капусту и лук в три раза дешевле, чем в апреле и мае…», — подчеркнул Дорошенко.

А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине уже в июне продукты борщевого набора (капуста, лук, морковь, свекла и картофель) подешевеют на 30%.

Напомним, ранее Алексей Дорошенко рассказал о повышении цен на алкоголь и влиянии этого на бюджет страны

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 29

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