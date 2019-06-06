Алексей Дорошенко рассказал о влиянии повышения цен на алкоголь на бюджет страны

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Минэкономразвития планирует повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки

С вопросом относительно влияния повышения оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки на состояние отрасли и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что каждый год стоимость алкоголя повышается.

«Увеличение стоимости алкоголя может происходить по трем вариантам. Первый вариант — это повышение стоимости спирта. Это относится к той алкогольной продукции, которая производится с применением спирта. К ней относится крепкий алкоголь или крепленный алкоголь, например, крепленые вина. Второй вариант — это увеличение акцизов. А третий вариант — повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен.

Поскольку в данном случае повышение акцизов должно согласовываться в парламенте, то правительство это делает через повышение минимальных розничных цен. То есть благодаря налогам бюджет страны получает больше денег.

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Понятно, что мотивация повышения оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки очень благая. Дело в том, что если растет себестоимость, то, соответственно, должна расти и цена. А компания, которая работает честно, должна увеличивать прибыль. Но, с другой стороны, мы понимаем, что правительство это делает для увеличения дохода в бюджет. И, естественно, подакцизные товары – это лучший способ наполнения бюджета», — сообщает эксперт.