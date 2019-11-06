Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ

Закрыть Отправить

Оксана Маркарова сообщила, что Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина быстро движется к согласованию новой трехлетней программы кредитования с Международным валютным фондом. Об этом сообщает Наталья Зинец в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Маркарова также опровергла предположения о том, что переговоры по новому соглашению зашли в тупик. Позже на встрече с журналистами премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство рассчитывает получить в следующем году 12 миллиардов гривен (485 миллионов долларов) от продажи государственных предприятий

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию.

Читайте: Одним из главных приоритетов Украины является членство в НАТО, - Разумков

Ранее Гончарук рассказал о приоритетных направлениях Госбюджета-2020. Алексей Гончарук сообщил, что новый бюджет будет направлен на развитие всех, кто этого хочет, а увеличивать доходную часть планируется за счет либерализации рынков, внешних и внутренних инвестиций, приватизации