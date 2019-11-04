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Гончарук рассказал о приоритетных направлениях Госбюджета-2020

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Гончарук рассказал о приоритетных направлениях Госбюджета-2020
 
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Алексей Гончарук сообщил, что новый бюджет будет направлен на развитие всех, кто этого хочет, а увеличивать доходную часть планируется за счет либерализации рынков, внешних и внутренних инвестиций, приватизации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в законопроекте о Госбюджете на 2020 год заложено большое количество инновационных идей , информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул. что в проекте Госбюджета-2020 есть большое количество инновационных идей, направленных на капитализацию роста. Именно за счет этого в бюджете будут средства для повышения социальных стандартов.

Гончарук рассказал о приоритетных направлениях Госбюджета-2020

Премьер-министр отметил, что любые изменения не даются легко. И поэтому для того, чтобы они были реализованы в ближайшее время, правительство работает в режиме 24/7

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5 ноября Кабмин представит проект законопроекта о Госбюджете-2020 для всех украинцев в онлайн-режиме. Новый бюджет будет направлен на развитие всех, кто этого хочет. В законопроекте не предусмотрено увеличение налогов и планируется сократить дефицит. А увеличивать доходную часть планируется за счет либерализации рынков, внешних и внутренних инвестиций, приватизации


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

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