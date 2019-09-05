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НБУ ожидает прибытия миссии МВФ на следующей неделе, — Смолий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » НБУ ожидает прибытия миссии МВФ на следующей неделе, - Смолий
 
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Яков Смолий сообщил, что Нацбанк ожидает прибытия представителей МВФ на следующей неделе

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что Нацбанк ожидает прибытия представителей Международного валютного фонда на следующей неделе, информирует enovosty.com/news.

Смолий отметил, что во время переговоров планируют в первую очередь обсудить основные параметры программы, то есть ее срок и объем. Кроме того, глава Нацбанка подчеркнул, что НБУ ожидает успешного завершения переговоров с МВФ

НБУ ожидает прибытия миссии МВФ на следующей неделе, — Смолий

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство начнет переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы через несколько недель

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 17

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