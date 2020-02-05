Вячеслав Черняховский рассказал о подводных камнях реализации закона о «сплите»

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В Нацбанке сообщили, что регулятор оптимизировал структуру для получения новых функций в рамках проекта «сплит».

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять Нацбанку для успешной реализации проекта сплит “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к генеральному директору Ассоциации “Страховой бизнес” Вячеславу Черняховскому, информирует enovosty.com/news.

Вячеслав Черняховский сообщает, что Национальному банку для успешной реализации функций в рамках проекта «сплит», в первую очередь, нужны соответствующие кадры

«Для успешной реализации функций Нацбанку нужны не только структурные изменения, но и изменения функциональных обязанностей тех, кто будет эти функции реализовывать. Ведь на сегодняшний день нужны соответствующие кадры. А этих кадров, которые бы понимали другие финансовые рынки, естественно, в Нацбанке нет.

Аналогии, которые часто стараются провести с банковским сектором, в чем-то близки, но в чем-то и различны. Это может быть ловушка для банкиров, когда термины звучат похоже, а суть совершенно другая или расчет показателей принципиально другой. Поэтому, например, понятия “банковские резервы” и “страховые резервы” имеют общий экономический смысл, но рассчитываются исходя из совершенно разных принципов. И здесь могут быть сложности.

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Поэтому тем, кто в этом направлении идет работать, лучше, конечно, начинать смотреть на людей из Нацкомфинпослуг. Также можно посмотреть на рынок, так как финансовые рынки различны. И, соответственно, сотрудникам банков необходимо подтягивать компетенцию с точки зрения того, что им необходимо вникать в другие направления.

Национальному банку отдали массу несвойственных ему рынков с непонятными ему функциями. Поэтому лучше всего проводить консультацию с профильными общественными организациями, бизнесом, сотрудниками Нацкомфинпослуг и стараться максимально сохранить экспертизу и знания людей, которые этими рынками занимались», — сообщает Вячеслав Черняховский