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Курс гривны укрепился

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Курс гривны по отношению к доллару укрепился на 12 копеек

Национальный банк Украины 31 марта установил курс гривны к доллару на уровне 28,06 грн/долл, что говорит об укреплении украинской национальной валюты на 12 коп , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к евро на 31 марта установлен на уровне 30,96 грн/евро, что на 6 коп меньше предыдущего значения. На валютном рынке котировки грвны к доллару были на уровне 28,07/28,10 грн/долл, а к евро – 30,92/30,95 грн/евро. Стоимость доллара в столичных обменных пунктах снизилась на пять копеек до 28,55 грн/долл, а стоимость евро увеличилась на 10 коп до 30,50 гривни.

Ранее сообщалось, что заместитель главы НБУ рассказал, что у Украины есть шанс пережить кризис, а ситуация в стране значительно лучше по сравнению с предыдущими кризисами


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 218

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