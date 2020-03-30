В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис

Закрыть Отправить

Заместитель главы НБУ сообщил, что у Украины есть шанс пережить кризис, а ситуация в стране значительно лучше по сравнению с предыдущими кризисами

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что украинская экономика может пережить вызванный вирусом COVID-19 кризис не хуже, чем другие страны, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Сологуб отметил, что темпы экономической активности замедляются практически во всех странах. А ситуация в Украине не будет хуже, чем в других странах. Заместитель главы НБУ напомнил, что в 2009 года ВВП Украины уменьшился практически на 15%, в то время как соседние с Украиной страны, в частности, Польша, имели позитивный рост ВВП

В то же время, конкретных цифр по прогнозам роста ВВП названо не было, а сейчас Нацбанк работает совместно с правительством над уточнением прогнозов.

Читайте: В НБУ рассказали об основных изменениях в работе банковской системы из-за карантина

Ранее сообщалось, что в 2019 году рост ВВП Украины уменьшился с 3,4% до 3,2%