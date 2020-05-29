Евросоюз выделяет Украине 500 млн евро макропомощи

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Евросоюз выделяет Украине 500 млн евро макропомощи

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украины следующего транша программы макрофинансовой помощи в сумме 500 млн евро, информирует enovosty.com/news.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что украинская сторона выполнила все требования для получения второго транша, и пообещал выделить помощь для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 в размере 1,2 млрд евро. Домбровскис отметил, что Украина выполнила все необходимые требования в рамках четвертой программы финансовой помощи ЕС, а всего в рамках программы Евросоюз уже выделил Украине помощь в размере 3,8 млрд евро

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели