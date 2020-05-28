Иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели Иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели

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Иностранные инвесторы в спешном порядке выводят свой капитал из Украины. Именно так можно расценивать то, что за две недели инвесторы вывели порядка 2 млрд гривен из государственных долговых бумаг внутреннего займа (ОВГЗ), - убеждён руководитель аналитической группы Forex Club Андрей Шевчишин.

Руководитель Forex Club полагает, что сейчас наблюдается крайне низкий спрос на ОВГЗ. Так, в среду, в результате размещения гособлигаций Минфину удалось привлечь не более 1 млрд гривен. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Шевчишина, данный фактор снижения спроса на украинские государственные долговые бумаги внутреннего займа напрямую повлиял и на курс гривны, существенно его ослабив.

Более того, аналитик Forex Club убеждён, что гривна продолжит своё снижение и укрепится в коридоре 26,9-27,2 гривен за доллар.

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