Украина планирует завершить переговоры с МВФ в Вашингтоне

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Украина планирует завершить переговоры с МВФ уже через две недели в Вашингтоне

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что украинские власти планируют завершить переговоры с Международным валютным фондом и заключить соглашение о новой программе на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл на ежегодном собрании стран-участниц МВФ и Всемирного банка, которое состоится через две недели в Вашингтоне, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что в ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы, которые должны быть положены в основу меморандума о новой программе.

Заместитель главы НБУ подчеркнула, что в течение ближайших двух недель планируется закончить эту работу, а на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка финализировать результаты и заключить соглашение

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Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между представителями Украины и МВФ находятся в активной стадии. За время пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел, планами правительства на ближайшую перспективу и пожеланиями относительно дальнейшего сотрудничества с Фондом.