В Минфине рассказали о переговорах с МВФ

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В Минфине сообщили, что переговоры между представителями Украины и МВФ находятся в активной стадии

В заявлении Министерства финансов Украины сообщается, что переговоры между представителями Украины и Международного валютного фонда находятся в активной стадии, информирует enovosty.com/news.

В документе отмечается, что миссия МВФ под руководством Рона Ван Рудена начала работу 12 сентября и продолжает проводить деловые встречи с членами правительства. За время пребывания в Киеве миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел, планами правительства на ближайшую перспективу и пожеланиями относительно дальнейшего сотрудничества с Фондом.

МВФ ожидает от Кабмина подготовленную программу действий, презентация которой анонсирована на 29 сентября.

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В Минфине также сообщили, что в Украине действует 14-месячная программа Stand-by, которая была специально разработана для обеспечения макроэкономической стабильности в период парламентских и президентских выборов.