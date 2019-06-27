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The New York Times: Национальный банк Украины может ослабить ограничения на репатриацию дивидендов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » The New York Times: Национальный банк Украины может ослабить ограничения на репатриацию дивидендов
 
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Яков Смолий сообщил, что НБУ может ослабить ограничения на репатриацию дивидендов

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что НБУ может ослабить ограничения на то, сколько денег в виде дивидендов иностранные инвесторы могут вывезти из страны, — сообщает издание The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Смолий не уточнил, будет ли центральный банк страны повышать или отменять существующий лимит, который составляет 12 миллионов евро (11 миллионов фунтов) в месяц.

The New York Times: Национальный банк Украины может ослабить ограничения на репатриацию дивидендов

На прошлой неделе в Украине уже было отменено правило, согласно которому предприятия должны продавать 30% своей валютной выручки на межбанковском валютном рынке.

Читайте: За последние полтора года бизнес вывез за границу больше $2 миллиардов дивидендов

Напомним, ранее в Национальном банке Украины сообщили о рекордной прибыли банковской системы Украины


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 185

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