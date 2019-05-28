В Нацбанке сообщили о рекордной прибыли украинских банков

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В Нацбанке сообщили о рекордной прибыли банковской системы Украины

Согласно данным, представленным Национальным банком Украины, украинские банки продолжают наращивать прибыль, информирует enovosty.com/news.

За январь-апрель 2019 г. банковская система получила 18,1 млрд грн чистой прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года украинские банки получили всего 10,7 млрд грн чистой прибыли. На протяжении четырех месяцев 2019 года доходы банковских учреждений увеличились на 29% до 77 млрд грн, в то время как расходы — на 20% до 59 млрд грн.

К основным факторам роста, по мнению аналитиков НБУ, можно отнести увеличение чистых процентных доходов банков на 18%, рост комиссионных доходов украинских банков на 20%, положительный результат от операций купли-продажи и переоценки активов, что принесло 3,9 млрд грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что с целью минимизации убытков банков от экономических кризисов и обеспечения стабильности функционирования банковской системы Нацбанк ужесточает требования к основным показателям капитала банков. До конца 2019 года банки должны сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625% от своего основного капитала.