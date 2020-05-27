Небанковские финансовые учреждения получат новые возможности

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В Нацбанке сообщили, что небанковские финансовые учреждения получат новые возможности

Национальный банк Украины планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать друг другу свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных, заключив между собой соответствующий договор, информирует enovosty.com/news.

Соответствующую норму содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42». Это нововведение позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям — выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Ранее сообщалось, что Нацбанк изменил прогноз состояния украинской экономики. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что падение украинской экономики к концу года составит 6-7%