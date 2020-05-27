Нацбанк изменил прогноз состояния украинской экономики

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Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что падение украинской экономики к концу года составит 6-7%

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк на основании показателей первого квартала изменил годовой прогноз падения экономики страны с 5% до 6-7%, информирует enovosty.com/news.

Сологуб подчеркнул, что исходя из данных первого квартала и показателей промышленного производства, падение может быть сильнее, чем должно было быть. И если переносить имеющиеся данные на годовой показатель, то можно говорить о снижении экономического развития на 6-7%. Напомним, Нацбанк прогнозировал, что во втором квартале размер ВВП уменьшится на 11%.

Ранее в НБУ прокомментировали возможность ипотеки по 10%. Чтобы стоимость ипотеки в финансовых учреждениях Украины была снижена до 10%, банкам нужно привлекать финансовые средства под 6% годовых