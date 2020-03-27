Украинские банки сократили объем неработающих кредитов

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Украинские банки сократили объем неработающих кредитов на 100 млрд грн

В Министерстве финансов Украины сообщили, что по итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В Минфине отметили, что в Украине в 2019 году продолжилась тенденция постепенного сокращения объема неработающих кредитов банковской системы. Сообщается, что государственные банки сократили объем неработающих кредитов на 40 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 4,4 п.п. до 63,5%.

В то же время, доля NPL в банковской системе все еще остается достаточно высокой (по состоянию на 1 января 2020 объем неработающих кредитов составляет 531 млрд грн или 48% общего кредитного портфеля банковской системы.

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Снижению доли неработающих кредитов в портфеле государственных банков способствовал рост объема работающих кредитов, в том числе в сфере розничного кредитования, и осуществление банками мер по погашению и реструктуризации неработающих кредитов.