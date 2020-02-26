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Технический провайдер IT Solutions получил статус оператора услуг платёжной инфраструктуры

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Технический провайдер IT Solutions получил статус оператора услуг платёжной инфраструктуры
 
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В Украине появилась еще одна компания со статусом оператора услуг платёжной инфраструктуры. Им стала компания IT Solutions / ООО «Айти Солюшенс». – технический вендор электронного кошелька LeoWallet и других разработок процессинговой компании LeoGaming.

Соответствующие изменения опубликованы сайте Национального Банка Украины.

Что такое оператор услуг платёжной инфраструктуры?

Это статус от финансового регулятора, который позволяет предоставлять услуги процессинга, клиринга, операционных информационных и других технологических функций, касающихся перевода средств.

Какие новые возможности?

ООО «Айти Солюшенс» получает доступ к широкому спектру возможностей, среди которых:

•Техническое обеспечение интернет-эквайринга и p2p-переводов;
•Широкое использование электронных денег;
•Платежный процессинг для банков и небанковских финансовых учреждений;
•Клиринг как по карточным операциям, так и по операциям денежных переводов.

«С момента основания «Айти Солюшенс» с другими операторами услуг платёжной инфраструктуры как платежный интегратор для наших клиентов. Теперь у нас появилась возможность осуществлять большинство финансовых операций самостоятельно. Это открывает массу новых возможностей для нашего бизнеса», – прокомментировал директор ООО «Айти Солюшенс» Дмитрий Палиенко.

IT Solutions (ООО «Айти Солюшенс») – технический провайдер, работающий на рынке платежных услуг с 2017 года. Компания имеет сертификат безопаcности PCI DSS 3.2. самого высокого уровня (level 1).

Основная сфера работы IT Solutions – транзакционный бизнес. Компания является техническим вендором для электронного кошелька LeoWallet и других разработок процессинговой компании LeoGaming, а также работает с другими финансовыми компаниями Украины по части технического сопровождения их платежных операций.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 192

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