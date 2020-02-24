В Украине объем капитальных инвестиций вырос до 584 млрд грн

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине объем капитальных инвестиций вырос до 584 млрд грн В Украине объем капитальных инвестиций вырос до 584 млрд грн

Закрыть Отправить

В Украине в 2019 году объем капитальных инвестиций вырос до 584 млрд грн

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что объем капитальных инвестиций в 2019 году увеличился на 11% и составил 584,45 млрд грн , информирует enovosty.com/news.

Среди основных источников капитальных инвестиций наибольший объем (68,1%) составляют собственные средства предприятий (397,77 млрд грн). Объем средств государственного и местных бюджетов, направленных на осуществление капитальных инвестиций, составил 85,58 млрд грн, объем кредитных ресурсов и других займов достиг 40,98 млрд грн, а объем денежных средств населения, направленных на строительство жилья, составил 32,67 млрд грн.

Объем вложений нерезидентов по сравнению с 2018 годом увеличился в 2,3 раза и составили 3,54 млрд грн

Читайте: В России резко обвалились темпы строительства жилья, - Мишель Пророк

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине банки начали снижать процентные ставки по кредитам. Причиной этому стало снижение учетной ставки НБУ