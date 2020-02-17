В Украине банки начали снижать процентные ставки по кредитам
Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила, что украинские банки начали уменьшать процентные ставки по действующим кредитным соглашениям, информирует enovosty.com/news.
Елена Коробкова отметила, что причиной этому стало снижение учетной ставки НБУ. В то же время, Коробкова подчеркнула, что банки уменьшают процентные ставки в основном по просьбе заемщиков. Также ожидается снижение ставок и по будущим кредитам
Елена Коробкова предупредила, что удешевление кредитов может привести к существенному снижению процентов по депозитам.
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Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что Нацбанк прогнозирует уменьшение процентных ставок по депозитам