В Украине банки начали снижать процентные ставки по кредитам

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Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила, что украинские банки начали уменьшать процентные ставки по действующим кредитным соглашениям, информирует enovosty.com/news.

Елена Коробкова отметила, что причиной этому стало снижение учетной ставки НБУ. В то же время, Коробкова подчеркнула, что банки уменьшают процентные ставки в основном по просьбе заемщиков. Также ожидается снижение ставок и по будущим кредитам

Елена Коробкова предупредила, что удешевление кредитов может привести к существенному снижению процентов по депозитам.

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Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что Нацбанк прогнозирует уменьшение процентных ставок по депозитам