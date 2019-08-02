В Украине планируют снизить ставки по ипотеке

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Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году процентные ставки по ипотечным кредитам будут снижены до 12-13% годовых

После встречи с крупнейшими иностранными банками, работающими в Украине, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году процентные ставки по ипотечным кредитам будут снижены до 12-13% годовых, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что ипотечные кредиты под 12-13% в гривне уже становятся реальностью и призвал украинских предпринимателей готовить бизнес-планы. Также заместитель председателя Офиса президента подчеркнул, что страна меняется

Необходимо отметить, что сейчас годовые ставки по ипотечным кредитам без учета комиссий и других платежей составляют около 20% годовых. На уровень кредитных ставок существенное влияние оказывает учетная ставка, устанавливаемая Нацбанком. На сегодняшний день размер учетной ставки составляет 17%, однако в ближайшее время НБУ планирует ее снизить до 8%.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых, размер которой остается на неизменном уровне с 2016 года