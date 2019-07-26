Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых

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Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых, размер которой остается на неизменном уровне с 2016 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о сохранении текущей учетной ставки, в результате чего базовая ставка по кредитам останется на прежнем уровне в размере 0,0%, информирует enovosty.com/news.

Данный показатель остается на неизменном уровне с марта 2016 года. Кроме того, сообщается, что на том же уровне осталась и процентная ставка по депозитам. Напомним, в ЕЦБ ставка по депозитам составляет рекордные минус 0,4%, что означает, что банки, хранящие избыточные средства в ЕЦБ, должны платить центральному банку 0,4% годовых.

Также сообщается, в ЕЦБ приняли решение относительно прогноза по ключевым ставкам. В ЕЦБ планируют оставить основные ставки на том же уровне до середины 2020 года или до того периода, пока инфляция не достигнет намеченного ранее центробанком уровня в 2 %. Напомним, в июне размер инфляции составил 1,3%.

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Председатель ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что Европейский центральный банк принял данное решение для предотвращения угроз экономической безопасности стран-членов ЕС, возникших из-за крайне низкой инфляции и замедления глобальной экономики.