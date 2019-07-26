Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

26.07.2019 г.
15:28Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых
25.07.2019 г.
18:28Если будет продолжаться сотрудничество с МВФ, то Украине дефолт не угрожает, - Руслан Бортник
16:52Госдолг Украины в первом полугодии сократился на 66,04 млрд грн
15:50В Украине существенно выросли заработные платы
11:52Ситуация изменится: Что будет с долларов в Украине до конца года
24.07.2019 г.
17:55В Украине введут новый стандарт банковских счетов: основные изменения
16:56МВФ изменил прогноз по курсу гривны к доллару
Все финансовые новости

Аналитика

25.07.2019

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
СБУ задержала российский танкер, Украина начала готовится к грядущей зиме, а украинцы продолжают активно обсуждать результаты выборов в Раду, - такими ...
25.07.2019

«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом

«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Последние заявления из Москвы на тему Донбасса и отношений с Украиной в ответ на заявления Зеленского о его скорой якобы встрече с Путиным утонули в ...
24.07.2019

Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков

Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков, а политический советник президента заявил, что Владимир ...

Последние новости

26.07.2019 г.
16:52 "Я сделаю Британию снова великой", - говорит Джонсон, повторяя слова Трампа
16:27 В аптеках появятся лекарства со специальным 2D кодом на упаковке: что это значит
16:07 Time: Российские чиновники чувствуют себя бессильными после выборов в Украине
15:52 Сами себя выдали: На выставке о войне в Сирии РФ показала кассетные бомбы, использование которых отрицала
15:28 Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых
15:20 Примером “Слуги народа” не обольщайтесь: в Москве продолжаются массовые обыски и допросы оппозиционеров
15:05 Россия вылетит даже из сотни экономик мира, - Аnti-colorados
15:00 Во Франции планируют использовать Большой адронный коллайдер для обогрева домов
14:45 Вода в водоемах и питьевых фонтанчиках Киева не соответствует санитарным нормам
14:30 Европу накрыла аномальная жара: температура бьет все рекорды
14:15 Метинвест намерен добиться возврата долгов ДМК за поставленное сырье
14:02 США возвращают практику смертных приговоров: будут казнены виновные в убийствах детей и стариков
13:29 Медики рассказали, что приводит к аллергии у младенцев
13:23 Украинские аграрии уже уперлись в беспошлинный «потолок»
13:21 России нужен короткий газовый контракт с Украиной. В чем суть?
13:17 Россия и Китай готовятся заключить договор о военном сотрудничестве
13:15 Исчезнут духи и крема: Украинскую косметику ждет революция
13:15 Чем хороши ставки на Лигу чемпионов?
13:13 В Украине подняли цены на "мажорные" автомобильные номера
13:00 Названы самые безопасные смартфоны по уровню электромагнитного излучения
12:47 Август не заставит скучать: полюса сольются в один
12:45 Украина утратила свои позиции в рейтинге самых инновационных стран мира
12:30 Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах
12:30 В Украину пытались ввезти 42 тонны бытовых отходов из Европы
12:15 В НАТО обеспокоены нарастающей активностью российской авиации в Прибалтике
12:00 Китай заключил секретное соглашение с Камбоджей и размещает свои войска в Сиамском заливе
11:47 Ученые рассказали, чем для мужчин может быть опасно увлечение машинами
11:27 Столичные ЖЭКи задолжали людям миллионы гривен
11:25 Пэрис Хилтон решила насорить деньгами в Украине
11:23 "Хорватский сценарий" : Дипломат рассказал, как освободить Донбасс
11:23 Аббас отказался от выполнения соглашений с Израилем
11:14 СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея
11:09 Стало известно, почему сорвался процесс обмена пленными
10:35 Запущенные КНДР ракеты похожи на российские «Искандеры»
10:32 Инновационное развитие «Укроборонпрома»: Украина активно наращивает экспорт вооружений
10:30 РФ превратила ОДКБ в один из своих политических инструментов
10:07 Юнкер не хочет возобновить переговоры об условиях Brexit
09:58 Украину накроют грозы
09:55 Важно знать: "Слуга народа" пояснил, что будет с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами
09:40 Путин не пойдет на компромисс по Донбассу: назвали причину
09:27 "Затосковали по украинским порядкам": В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад
09:18 Иран испытал баллистическую ракету средней дальности
09:00 В РФ приготовили неприятный «паспортный сюрприз» для предателей Украины
08:55 Из аэропорта Бразилии украли тонну золота (ВИДЕО)
08:30 Предупреждение Сеулу: Ким Чен Ын прокомментировал ракетные испытания
08:26 РФ устроила в Азовском море новые странные провокации против Украины
08:22 Особые условия труда и жизни: Что ждет новых депутатов в Украине
08:20 В Кремле с Путиным произошел конфуз (ВИДЕО)
08:17 Как Германия и Франция: В РФ рассказали, когда Украине вернут её территории
08:01 Путин активно вмешивалась в выборы 2016 года,- США
25.07.2019 г.
22:16 Google удалит из Chrome подозрительные расширения, которые собирают персональные данные пользователей
22:03 Минюст США сообщил о возобновлении смертной казни
21:41 В Украине стартует бесплатная кампания по вакцинации от столбняка и дифтерии
21:18 В столице пройдет масштабный молебен ко Дню Крещения Руси
20:58 Стало известно, сколько студентам придется заплатить за свое обучение
20:46 Путинскую Россию не ждет ничего хорошего — эксперт
20:28 На Донбассе оккупанты продолжают нарушать перемирие: ранен украинский воин
20:12 Эксперт объяснил, почему УПЦ МП придется сменить название
19:56 Reuters: В Пакистане проходит массовая акция протеста против действующей власти
19:31 Названы три основных правила легкого похудения
Все новости »

Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых
 
Печать Отправить на почту

 

 

Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых, размер которой остается на неизменном уровне с 2016 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о сохранении текущей учетной ставки, в результате чего базовая ставка по кредитам останется на прежнем уровне в размере 0,0%, информирует enovosty.com/news.

Данный показатель остается на неизменном уровне с марта 2016 года. Кроме того, сообщается, что на том же уровне осталась и процентная ставка по депозитам. Напомним, в ЕЦБ ставка по депозитам составляет рекордные минус 0,4%, что означает, что банки, хранящие избыточные средства в ЕЦБ, должны платить центральному банку 0,4% годовых.

Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых

Также сообщается, в ЕЦБ приняли решение относительно прогноза по ключевым ставкам. В ЕЦБ планируют оставить основные ставки на том же уровне до середины 2020 года или до того периода, пока инфляция не достигнет намеченного ранее центробанком уровня в 2 %. Напомним, в июне размер инфляции составил 1,3%.

Читайте: Европейский центробанк опустит ставку ниже нуля — Bloomberg

Председатель ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что Европейский центральный банк принял данное решение для предотвращения угроз экономической безопасности стран-членов ЕС, возникших из-за крайне низкой инфляции и замедления глобальной экономики.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 150

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции
Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы
Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?
Старт нового энергорынка в Украине: вызовы и возможности
Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Все статьи


Читайте также

МВФ изменил прогноз по курсу гривны к доллару
 Европейский центробанк опустит ставку ниже нуля — Bloomberg
МВФ вынужден менять прогноз о "благополучии" РФ в режиме нон-стоп, - Злой Одессит
 Все зависит от МВФ: Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины
"Не ждите дешевых денег": Международные эксперты призвали правительства перестать полагаться только на центробанки
 Инвесторы активно скупают облигации развивающихся стран
Постоянно напоминают о бедности: Банкиры уверены, что Украине нужны 2000 и 5000 гривен
 Замалчиваемый банковский кризис в РФ ставит все новые рекорды, - Злой Одессит
Загрузка...

Армия

Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Бронированная машина Hummer (США)
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Самолет учебно-тренировочный KT-1 Woong Bee (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Владимир
ЛАНОВОЙ
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Александр
БРИГИНЕЦ
Все персоны    >>

Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как ночуют на отвесных скалах

Все фото »

 