В Нацбанке предупредили о снижении ставок по депозитам

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Нацбанке предупредили о снижении ставок по депозитам В Нацбанке предупредили о снижении ставок по депозитам

Закрыть Отправить

В Нацбанке сообщили, что что ставки по гривневым депозитам в Украине уменьшатся до 10% годовых

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что ставки по гривневым депозитам в Украине уменьшатся до 10% годовых, а доходность долларовых депозитов упадет до 1%, информирует enovosty.com/news.

Олег Чурий отметил, что при инфляции, которая ниже 5%, банки будут предоставлять кредиты по более низким ставках, и, следовательно, устанавливать более изкие проценты по депозитным вкладам. Замглавы НБУ подчеркнул, что украинским банкам необходимо будет привлекать средства для кредитования.

И поэтому до конца года процентные ставки по депозитам в нацвалюте будут составлять около 10%», а в иностранной валюте — около 1%.

Читайте: В Украине банки начали снижать процентные ставки по кредитам

Напомним, ранее сообщалось, что снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%