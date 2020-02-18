Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7% Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%

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В «Обзоре банковского сектора» НБУ сообщается, что снижение учетной ставки привело к существенному удешевлению в IV квартале 2019 года гривневых кредитов для бизнеса, информирует enovosty.com/news.

В обзоре отмечается, что за IV квартал процентная ставка по кредитам уменьшилась на 2,4 п. п. до 15,7% годовых. Стоимость кредитов для физических лиц в гривневом эквиваленте за IV квартал уменьшилась до 33,6% годовых, а по валютным кредитам — до 4,6% годовых.

В НБУ также сообщили, что процентная ставка по гривневым депозитам физических лиц в гривне снизилась до 15.1% годовых, а по депозитам в долларах США – до 2.6% годовых.

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