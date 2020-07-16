Украина получит помощь от Евросоюза на поддержку малого бизнеса
Украина получит 105 млн евро от Евросоюза
Евросоюз предоставляет Украине помощь в размере 105 млн евро, которая будет направлена на проведение реформ, поддержку малого бизнеса и борьбу с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19, информирует enovosty.com/news.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заключила с Еврокомиссией три соглашения на финансирование программ помощи для Украины. Ольга Стефанишина отметила, что транш будет направлен на предоставление консультаций по проведению реформ, инвестирование в фермерские хозяйства и инновационные гранты и другие проекты.
Реализация программ будет способствовать развитию экономики страны и позволит активно противодействовать существующим проблемам, связанным с распространением COVID-19
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