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В Украине назнаначили нового главу Нацбанка. Что о нём известно?

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине назнаначили нового главу Нацбанка. Что о нём известно?
 
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Верховная Рада проголосовала за назначение нового главы НБУ

Народные депутаты сегодня, 16 июля, проголосовали за назначения нового главы Национального банка Украины. Им стал многолетний руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко. За такое решение свои голоса отдали 332 народных депутата. Выбирать нового председателя пришлось после того, как Яков Смолий написал заявление об отставке, заявив о продолжительном давлении, информирует enovosty.com/news.

Кандидатура Кирилла Шевченко обсуждалась изначально обсуждалась в Офисе президента, потому не стала ни для кого неожиданностью.

Кириллу Шевченко 47 лет, он родился в России, в Туле, но детство провел на Донбассе. Во время учебы в школе работал на шахте и работал в местной газете. Имеет большой опыт работы в банковском бизнесе, трудовую деятельность начал с рядовых должностей. Работал в банке «Аваль», «Финансы и кредит», Государственном ипотечном учреждении. В 2009 году занимал должность советника премьера Юлии Тимошенко. В 2010 году Шевченко приобрел собственный банк — «Терра», который на сегодня ликвидирован. В 2015 году он стал председателем «зеленого» «Укргазбанка». Экс-министр развития экономики и бывший член Совета НБУ Тимофей Милованов считает Шевченко «лучшим выбором из всех возможных», но представители рынка пока что относятся к его кандидатуре с осторожностью. Сам новый руководитель Национального банка Украины во время заседания комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил о том, что не допустит неконтролируемой инфляции или эмиссии денег.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 335

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