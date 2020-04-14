В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники

Закрыть Отправить

В Нацбанке рассказали о работе банков на майские праздники и Пасху

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что в воскресенье, 19 апреля, все банки будут закрыты. Также все банковские учреждения будут закрыты на следующий день, в понедельник, 20 апреля, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке напомнили, что в случае, если праздничный день выпадает на выходной день, то следующий день после праздничного будет нерабочим днем. И поэтому для всех банковских учреждений 20 апреля и 1 мая будут выходными днями.

В НБУ сообщили, что в 2020 году также выходными днями будут 11 мая, 8 июня, 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Читайте: Рада проголосовала за изменения в госбюджет

Ранее сообщалось, что Нацбанк выступает против идеи дополнительной эмиссии денег для покрытия дефицита госбюджета