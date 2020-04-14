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В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники

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В Нацбанке рассказали о работе банков на майские праздники и Пасху

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что в воскресенье, 19 апреля, все банки будут закрыты. Также все банковские учреждения будут закрыты на следующий день, в понедельник, 20 апреля, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке напомнили, что в случае, если праздничный день выпадает на выходной день, то следующий день после праздничного будет нерабочим днем. И поэтому для всех банковских учреждений 20 апреля и 1 мая будут выходными днями.

В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники

В НБУ сообщили, что в 2020 году также выходными днями будут 11 мая, 8 июня, 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

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Ранее сообщалось, что Нацбанк выступает против идеи дополнительной эмиссии денег для покрытия дефицита госбюджета


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 52

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