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Нацбанк против того, чтобы выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации», — Сологуб (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк против того, чтобы выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации», - Сологуб (ВИДЕО)
 
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Заместитель главы НБУ сообщил, что Нацбанк против дополнительной эмиссии денег

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил, что Нацбанк выступает против идеи дополнительной эмиссии денег для покрытия дефицита госбюджета, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Сологуб отметил, что Нацбанк выступает против того, чтобы выпустить из бутылки «джинна инфляции и девальвации». Замглавы НБУ подчеркнул, что из-за эмиссии денежных средств стоимость национальной валюты значительно падает и, как результат, цены растут. «Это путь в никуда», — сказал Сологуб.

В Нацбанке говорят, что эмиссия гривны будет способствовать усилению инфляции, что сильнее всего ударит по малоимущим украинцам. А профинасировать дефицит госбюджета можно с помощью внешних займов

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 136

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