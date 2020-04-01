В Украине инфляция замедлилась на 0,8%

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В Украине в феврале инфляция замедлилась на 0,8%

В Национальном банке Украины сообщили, что в феврале 2020 года потребительская инфляция замедлилась с 3,2% до 2,4%. В месячном измерении индекс потребительских цен снизился на 0,3%, информирует enovosty.com/news.

Потребительская инфляция ожидаемо находилась ниже целевого диапазона, который был утвержден на уровне 5±1%. Базовая инфляция замедлилась до 3,0%. Замедление инфляции обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на стоимость товаров, низкими ценами на энергоносители, расширением предложения продуктов питания.

Эти факторы перевешивали давление на цены со стороны увеличения роста потребительского спроса и заработных плат.

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Ранее сообщалось, что остаток денежных средств на едином казначейском счету службы по состоянию на 1 апреля текущего года составил 10,5 млрд грн