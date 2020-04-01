В Госказначействе объем средств на едином счету сократился на 39%

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В Госказначействе средства на едином счету сократились на 39% и составили 10,5 млрд грн

В Государственной казначейской службе Украины сообщили, что остаток денежных средств на едином казначейском счету по состоянию на 1 апреля текущего года составил 10,5 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что это на 39% меньше показателя месяцем ранее. Кроме того, уровень средств в размере 10,5 млрд грн на 29% меньше показателя на 1 апреля 2019 года и на 40% ниже значения показателя на начало 2020 года. Напомним, остаток денежных средств на едином счету Государственной казначейской службы по состоянию на 1 января 2020 года составлял 17,547 млрд грн

Ранее сообщалось, что доходы украинских банков за январь-февраль увеличились на 18% до 46,2 млрд грн. Кроме того, украинские банки уже второй год подряд заканчивают год с рекордной прибылью. По итогам 2019 года банки получили положительный финансовый результат в размере 59,6 млрд грн.